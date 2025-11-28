Будут ли снег и морозы в декабре: синоптик рассказал о погоде

Кот. / © Pexels

В Украине сильных морозов в декабре не будет. В регионах в течение первого месяца зимы будет преимущественно преобладать аномально теплая погода. Ощутимое снижение температуры возможно только в конце месяца.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Он пояснил, что синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе предвещают теплый сценарий всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине. В стране ожидается более высокий фон температуры воздуха, частые туманы, порывистый ветер и возросшее количество пасмурных дней.

"В Украине будет преобладать аномально теплая и достаточно устойчивая погода, а среднемесячные показатели температуры превысят норму на 1-3°С. В большинстве областей прогнозируется недостаток осадков, а подавляющая часть — дождь и туман", — сообщил Кибальчич.

В первой декаде декабря будет преобладать мягкая погода с небольшим количеством осадков. Температура воздуха будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах страны превысит отметку 0°С.

"В ближайшей перспективе жителям нашей страны не стоит ожидать наступления метеорологической зимы (т.е. периода со стойкими морозами). В ночные часы будут наблюдаться небольшие морозы, однако среднесуточная температура окажется плюсовой", — рассказал синоптик.

Вторая декада месяца будет характеризоваться развитием мощного и большого антициклона над восточной Европой и Уралом. При таких условиях температура снова будет превышать норму. Именно поэтому, по словам синоптика, становление стабильного снежного покрова также не предполагается.

В третьей декаде месяца температура постепенно начнет приближаться к средней норме. Во многих областях уже будут небольшие морозы и осадки преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем. Впрочем, на юге и Закарпатье будет фиксироваться высокая температура воздуха и продолжение метеорологической осени.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.

Заметим, синоптик Виталий Постригань предупредил о температурной аномалии в начале зимы. Это тепло больше соответствует погоде в начале октября. Среднесуточная температура превышает норму, а температура воды в Днепре достигла 8°C, что является наивысшим показателем за весь период гидрологических наблюдений.