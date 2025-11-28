ВСУ сдержали наступление врага возле Гуляйполя: детали с видео

Российские войска возле Гуляйполя / © скриншот с видео

Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сдержали наступление российской армии и вернули контроль над ситуацией на направлении.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В заявлении указано, что 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление врага у Гуляйполя. Защитники вернули контроль над ситуацией на направлении и стабилизировали фронт.

Силы обороны юга также опубликовали видео боев возле Гуляйполя.

Напомним, 27 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на Гуляйпольском направлении ситуация чрезвычайно сложная из-за интенсивных штурмовых действий россиян. Враг пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, применяя массированное огневое воздействие, которое разрушило все укрепления. Украинские подразделения были вынуждены оставить ряд населенных пунктов из-за их полного уничтожения и невозможности удерживать позиции.

В тот же день Волошин сообщил, что возле Гуляйполя одно из украинских подразделений несогласованно отошло с позиций, обнажив фланг. Этим воспользовался противник и зашел во фланг Сил обороны. Командование приняло меры, перегруппировало войска и ввело резервы для улучшения оборонительной ситуации.