ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

ВСУ сдержали наступление врага возле Гуляйполя: детали с видео

Украинские защитники стабилизировали фронт возле Гуляйполя.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российские войска возле Гуляйполя

Российские войска возле Гуляйполя / © скриншот с видео

Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сдержали наступление российской армии и вернули контроль над ситуацией на направлении.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

В заявлении указано, что 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление врага у Гуляйполя. Защитники вернули контроль над ситуацией на направлении и стабилизировали фронт.

Силы обороны юга также опубликовали видео боев возле Гуляйполя.

Напомним, 27 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на Гуляйпольском направлении ситуация чрезвычайно сложная из-за интенсивных штурмовых действий россиян. Враг пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, применяя массированное огневое воздействие, которое разрушило все укрепления. Украинские подразделения были вынуждены оставить ряд населенных пунктов из-за их полного уничтожения и невозможности удерживать позиции.

В тот же день Волошин сообщил, что возле Гуляйполя одно из украинских подразделений несогласованно отошло с позиций, обнажив фланг. Этим воспользовался противник и зашел во фланг Сил обороны. Командование приняло меры, перегруппировало войска и ввело резервы для улучшения оборонительной ситуации.

Дата публикации
Количество просмотров
247
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie