- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ сдержали наступление врага возле Гуляйполя: детали с видео
Украинские защитники стабилизировали фронт возле Гуляйполя.
Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сдержали наступление российской армии и вернули контроль над ситуацией на направлении.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
В заявлении указано, что 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск, другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление врага у Гуляйполя. Защитники вернули контроль над ситуацией на направлении и стабилизировали фронт.
Силы обороны юга также опубликовали видео боев возле Гуляйполя.
Напомним, 27 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что на Гуляйпольском направлении ситуация чрезвычайно сложная из-за интенсивных штурмовых действий россиян. Враг пытается обойти Гуляйполе с востока и севера, применяя массированное огневое воздействие, которое разрушило все укрепления. Украинские подразделения были вынуждены оставить ряд населенных пунктов из-за их полного уничтожения и невозможности удерживать позиции.
В тот же день Волошин сообщил, что возле Гуляйполя одно из украинских подразделений несогласованно отошло с позиций, обнажив фланг. Этим воспользовался противник и зашел во фланг Сил обороны. Командование приняло меры, перегруппировало войска и ввело резервы для улучшения оборонительной ситуации.