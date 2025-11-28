ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1588
Время на прочтение
1 мин

Путин пойдет на переговоры при трех условиях: что должно произойти

Политолог назвал три причины, которые заставят Путина согласиться на мир или, по крайней мере, имитировать мирные переговоры.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Возможны ли переговоры с РФ

Возможны ли переговоры с РФ / © ТСН.ua

Россия согласится на переговоры только в трех условиях — тогда, когда почувствует сочетание сильного внешнего давления, военных неудач и серьезных внутренних экономических проблем.

Об этом заявил российский оппозиционный политолог Иван Преображенский в интервью «РБК-Украина».

Минимальные необходимые факторы, чтобы Путин пошел на переговоры:

  • Усиление давления — санкционного и военного.

  • Военные неудачи: остановка наступательных действий России.

  • Внутренние проблемы: серьезные проблемы с экономикой и набором наемников.

«Есть микрошансы, я не знаю, процента 2-3, что Россия все равно сядет за стол переговоров и будет как минимум имитировать переговоры еще какое-то время. Шансов быть реализованным в чистом виде как мирное соглашение, какие стороны подпишут и прекратят огонь, у этого плана нет», — считает политолог.

Ранее в Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
1588
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie