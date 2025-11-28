Путин пойдет на переговоры при трех условиях: что должно произойти

Возможны ли переговоры с РФ / © ТСН.ua

Россия согласится на переговоры только в трех условиях — тогда, когда почувствует сочетание сильного внешнего давления, военных неудач и серьезных внутренних экономических проблем.

Об этом заявил российский оппозиционный политолог Иван Преображенский в интервью «РБК-Украина».

Минимальные необходимые факторы, чтобы Путин пошел на переговоры:

Усиление давления — санкционного и военного.

Военные неудачи: остановка наступательных действий России.

Внутренние проблемы: серьезные проблемы с экономикой и набором наемников.

«Есть микрошансы, я не знаю, процента 2-3, что Россия все равно сядет за стол переговоров и будет как минимум имитировать переговоры еще какое-то время. Шансов быть реализованным в чистом виде как мирное соглашение, какие стороны подпишут и прекратят огонь, у этого плана нет», — считает политолог.

