Путин пойдет на переговоры при трех условиях: что должно произойти
Политолог назвал три причины, которые заставят Путина согласиться на мир или, по крайней мере, имитировать мирные переговоры.
Россия согласится на переговоры только в трех условиях — тогда, когда почувствует сочетание сильного внешнего давления, военных неудач и серьезных внутренних экономических проблем.
Об этом заявил российский оппозиционный политолог Иван Преображенский в интервью «РБК-Украина».
Минимальные необходимые факторы, чтобы Путин пошел на переговоры:
Усиление давления — санкционного и военного.
Военные неудачи: остановка наступательных действий России.
Внутренние проблемы: серьезные проблемы с экономикой и набором наемников.
«Есть микрошансы, я не знаю, процента 2-3, что Россия все равно сядет за стол переговоров и будет как минимум имитировать переговоры еще какое-то время. Шансов быть реализованным в чистом виде как мирное соглашение, какие стороны подпишут и прекратят огонь, у этого плана нет», — считает политолог.
