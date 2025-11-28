- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1877
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін піде на перемовини за трьох умов: що має статися
Політолог назвав три причини, які змусять Путіна погодитися на мир, або принаймні імітувати мирні переговори.
Росія погодиться на переговори лише за трьох умов — тоді, коли відчує поєднання сильного зовнішнього тиску, військових невдач і серйозних внутрішніх економічних проблем.
Про це заявив російський опозиційний політолог Іван Преображенський в інтервʼю «РБК-Україна».
Мінімальні необхідні фактори, щоб Путін пішов на переговори:
Посилення тиску — санкційного та воєнного.
Військові невдачі: зупинка наступальних дій Росії.
Внутрішні проблеми: серйозні проблеми з економікою та набором найманців.
«Є мікрошанси, я не знаю, відсотка 2-3, що Росія все одно сяде за стіл переговорів і буде щонайменше імітувати переговори ще якийсь час. Шансів бути реалізованим у чистому вигляді, як мирна угода, які сторони підпишуть і припинять вогонь, у цього плану немає», — вважає політолог.
