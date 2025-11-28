Путін піде на перемовини за трьох умов: що має статися

Чи можливі переговори з РФ / © ТСН.ua

Росія погодиться на переговори лише за трьох умов — тоді, коли відчує поєднання сильного зовнішнього тиску, військових невдач і серйозних внутрішніх економічних проблем.

Про це заявив російський опозиційний політолог Іван Преображенський в інтервʼю «РБК-Україна».

Мінімальні необхідні фактори, щоб Путін пішов на переговори:

Посилення тиску — санкційного та воєнного.

Військові невдачі: зупинка наступальних дій Росії.

Внутрішні проблеми: серйозні проблеми з економікою та набором найманців.

«Є мікрошанси, я не знаю, відсотка 2-3, що Росія все одно сяде за стіл переговорів і буде щонайменше імітувати переговори ще якийсь час. Шансів бути реалізованим у чистому вигляді, як мирна угода, які сторони підпишуть і припинять вогонь, у цього плану немає», — вважає політолог.

Раніше у Єврораді розкрили, які пункти прибрали із плану США щодо України.