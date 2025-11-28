ТСН у соціальних мережах

Путін піде на перемовини за трьох умов: що має статися

Політолог назвав три причини, які змусять Путіна погодитися на мир, або принаймні імітувати мирні переговори.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи можливі переговори з РФ

Чи можливі переговори з РФ / © ТСН.ua

Росія погодиться на переговори лише за трьох умов — тоді, коли відчує поєднання сильного зовнішнього тиску, військових невдач і серйозних внутрішніх економічних проблем.

Про це заявив російський опозиційний політолог Іван Преображенський в інтервʼю «РБК-Україна».

Мінімальні необхідні фактори, щоб Путін пішов на переговори:

  • Посилення тиску — санкційного та воєнного.

  • Військові невдачі: зупинка наступальних дій Росії.

  • Внутрішні проблеми: серйозні проблеми з економікою та набором найманців.

«Є мікрошанси, я не знаю, відсотка 2-3, що Росія все одно сяде за стіл переговорів і буде щонайменше імітувати переговори ще якийсь час. Шансів бути реалізованим у чистому вигляді, як мирна угода, які сторони підпишуть і припинять вогонь, у цього плану немає», — вважає політолог.

