Самые высокие цены за последние 8 лет: в Украине продолжает дорожать популярный овощ

Огурцы подорожали / © Credits

На текущей неделе отечественные тепличные комбинаты предлагают к продаже огурцы по ценам 100-130 грн/кг, в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 10% выше, чем на прошлой неделе.

Об этом пишет EastFruit.

Отмечается, что цены на огурцы достигли самого высокого уровня как минимум за последние 8 лет.

Позитивный ценовой тренд связан с дальнейшим сокращением предложения местной продукции (вследствие сезонного фактора) на фоне стабильного спроса как со стороны оптовых компаний, так и розничных сетей.

В то же время, объемы импортной продукции также не покрывают потребности местных покупателей.

«Участники рынка констатируют, что на сегодняшний день большинство крупных тепличных комбинатов Украины уже заявили о фактическом завершении сезона реализации огурца очередного оборота», — говорится в публикации.

Пока продажи ведут только единичные компании, которые из-за высоких затрат на производство могут предложить лишь несущественные объемы овощей на внутренний рынок, по ценам, которые никак не могут конкурировать с импортной продукцией.

Сейчас украинские комбинаты отгружают огурцы в среднем на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

«В то же время ключевые игроки рынка уверены, что рост цен в этом сегменте сохранится и дальше. Поскольку покрыть текущий спрос, даже с учетом снабжения импортной продукцией, пока не удается», — говорится в публикации.

