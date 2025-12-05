В Бразилии расцвели пальмы, которые цветут только раз за 80 лет: как выглядят

Пальмы талипот / © Associated Press

В бразильском городе Рио-де-Жанейро произошел редкий природный феномен: одновременно зацвели высокие пальмы талипота. Они известны тем, что цветут только раз в своей жизни, а затем погибают.

Об этом сообщает Associated Press.

Пальмы произрастают в знаменитом парке Фламенго, а также в Ботаническом саду. Их отвезли в Бразилию в 1960-х годах ландшафтным архитектором Роберто Бурле Марксом. Их жизнь может занять от 40 до 80 лет.

Что такое пальма талипот

Этот вид происходит из южной Индии и Шри-Ланки и может достигать 30 метров в высоту. Цветение является кульминацией жизни растения. Пальма выпускает центральный пучок, поднимающийся высоко над веерообразными листьями. Соцветия усеяны миллионами маленьких кремово-белых цветков, которых может быть до 25 миллионов. После опыления цветы дадут плоды, семена которых станут саженцами для последующих поколений.

Биолог Государственного университета Рио-де-Жанейро Алине Сааведра объяснила синхронность цветения: пальмы, завезенные одновременно, имеют одинаковый метаболизм и подвергались влиянию того же бразильского ритма дневного света.

Цветение пальмы талипот в Бразилии. / © Associated Press

Надежды на будущее

Событие вызвало значительный интерес. К примеру, 42-летний гражданский инженер Винисиус Ванни выразил надежду собрать семена, чтобы пальмы талипот увидели следующие поколения.

«Я, пожалуй, не увижу, как они зацветут, но они будут там для будущих поколений», — отметил житель.

Несмотря на то, что эти пальмы не инвазивны из-за медленного развития, бразильские законы строго регулируют транспортировку видов, происходящих из других континентов.

