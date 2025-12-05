ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
237
2 хв

У Бразилії розквітли пальми, які цвітуть лише раз за 80 років: який вигляд мають

У Ріо-де-Жанейро квітнуть гігантські пальми таліпот, що сягають 30 метрів.

Руслана Сивак
Пальми таліпот

Пальми таліпот / © Associated Press

У бразильському місті Ріо-де-Жанейро стався рідкісний природний феномен: одночасно зацвіли високі пальми таліпот. Вони відомі тим, що квітнуть лише раз у своєму житті, а після цього гинуть.

Про це повідомляє Associated Press.

Пальми ростуть у знаменитому парку Фламенго, а також у Ботанічному саду. Їх завезли до Бразилії у 1960-х роках ландшафтним архітектором Роберто Бурле Марксом. Їхнє життя може тривати від 40 до 80 років.

Що таке пальма таліпот

Цей вид походить із південної Індії та Шрі-Ланки і може сягати 30 метрів у висоту. Цвітіння є кульмінацією життя рослини. Пальма випускає центральний пучок, який піднімається високо над віялоподібним листям. Суцвіття усіяне мільйонами маленьких кремово-білих квіток, яких може бути до 25 мільйонів. Після запилення квіти дадуть плоди, насіння яких стане саджанцями для наступних поколінь.

Біолог Державного університету Ріо-де-Жанейро Аліне Сааведра пояснила синхронність цвітіння: пальми, завезені одночасно, мають однаковий метаболізм і піддавалися впливу того ж самого бразильського ритму денного світла.

Цвітіння пальми таліпот у Бразилії. / © Associated Press

Цвітіння пальми таліпот у Бразилії. / © Associated Press

Сподівання на майбутнє

Подія викликала значний інтерес. Наприклад, 42-річний цивільний інженер Вінісіус Ванні висловив надію зібрати насіння, щоб пальми таліпот побачили наступні покоління.

«Я, мабуть, не побачу, як вони зацвітуть, але вони будуть там для майбутніх поколінь», — зазначив мешканець.

Незважаючи на те, що ці пальми не є інвазивними через повільний розвиток, бразильські закони суворо регулюють транспортування видів, що походять з інших континентів.

