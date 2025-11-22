Небезпечна рослина сусіда почала "захоплювати" чужий двір: відео вразило Мережу

Бамбук / © Pexels

Житель Великої Британії опинився перед несподіваною проблемою: його доглянутий сад почали заповнювати пагони бамбука, що активно розрісся на сусідній території.

Чоловік опублікував у Instagram відео, де показав, як коріння рослини вже пробилося під огорожею та з’явилося на його ділянці.

Ролик швидко став популярним і зібрав майже 1,9 млн переглядів. За словами автора, сусід висадив дикий бамбук і не обмежив його зону росту. Тепер рослина сягнула близько 7,5 метра заввишки та продовжує розповзатися під ґрунтом.

«Подивіться, як далеко поширився цей бамбук!! Можна купити неінвазивний бамбук… якщо ви, звичайно, не любите своїх сусідів!», — зазначив чоловік.

Варто зазначити, що повзучі сорти бамбука давно поширилися у Великій Британії. Вони можуть рости на десятки сантиметрів щодня, надійно вкорінитися та часто стають складними для контролю. Експерти рекомендують обмежувати кореневу систему спеціальними бар’єрами, регулярно підрізати пагони або обирати декоративні види.

Під постом користувачі активно ділилися порадами та власним досвідом:

«Для бамбука потрібно отримати дозвіл на будівництво».

«У сусіда було дерево, коріння якого постійно проростало через мою траву. Одного дня я нарахував 45 таких корінців. Я трохи поцікавився і дізнався, що кожен корінець перетвориться на дерево, якщо його залишити рости, тому я облив коріння в своєму саду сильним гербіцидом. Через 3 місяці дерево у сусіда почало вмирати. Вибачте, але я не шкодую».

«Це фактично порушення закону про дику природу та сільську місцевість. Їх можуть оштрафувати за будь-які витрати на видалення».

