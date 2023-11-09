В Ріо-де-Жанейро гігантська хвиля змила людей (відео)

Хвиля змила людей із пляжів Ріо-де-Жанейро. Вона піднялася заввишки у 3,5 метра та дійшла навіть до припаркованих автомобілів.

Про це повідомляє російський BILD.

Як стало відомо, у розпал відпочинку гігантська хвиля заввишки 3,5 метра впала на пляжі Ріо-де-Жанейро. Вона змила відпочивальників і дісталася автомобільної парковки. Зі слів очевидців, ніщо не віщувало наближення стихії.

Метеорологи вважають, що так звану сплячу хвилю можливо спричинив шторм в Атлантичному океані. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Хвиля змила людей із пляжів Ріо-де-Жанейро

Нагадаємо, що у Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості.