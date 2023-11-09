У Житомирі побили працівника військкомату (відео)

Працівник ТЦК звернувся до поліції, нападника розшукують.
У Житомирі посеред дня хлопець побив працівника ТЦК та СП.
Відповідне відео з'явилося у Мережі.
На кадрах видно, як молодий хлопець лупцює чоловіка у формі. Після того, як до них підійшли ще троє військових, нападник миє руки у калюжі і йде геть.
Речниця Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик підтвердила "Суспільному", що дійсно йдеться про побиття працівника ТЦК.
Працівник ТЦК та СП звернувся до поліції та повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада.
"Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", – сказала Вікторія Дубовик.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).
Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.
"Особу нападника встановили. Наразі його чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира", – додали у поліції.
Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині чоловік побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку.
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