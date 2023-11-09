У Житомирі побили працівника військкомату (відео)

У Житомирі посеред дня хлопець побив працівника ТЦК та СП.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На кадрах видно, як молодий хлопець лупцює чоловіка у формі. Після того, як до них підійшли ще троє військових, нападник миє руки у калюжі і йде геть.

У Житомирі невідомий побив працівника ТЦК

Речниця Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик підтвердила "Суспільному", що дійсно йдеться про побиття працівника ТЦК.

Працівник ТЦК та СП звернувся до поліції та повідомив, що подія трапилася у Житомирі вдень 8 листопада.

"Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", – сказала Вікторія Дубовик.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

"Особу нападника встановили. Наразі його чоловіка розшукують, оскільки, попередньо відомо, що він виїхав за межі Житомира", – додали у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Глухові на Сумщині чоловік побив працівника ТЦК, бо не хотів отримувати повістку.

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