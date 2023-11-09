В Житомире избили сотрудника военкомата (видео)

В Житомире в среду дня парень избил сотрудника ТЦК и СП.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как молодой парень избивает мужчину в форме. После того, как к ним подошли еще трое военных, нападающий моет руки в луже и уходит.

В Житомире неизвестный избил сотрудника ТЦК

Пресс-секретарь Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик подтвердила "Суспільному", что действительно речь идет об избиении работника ТЦК.

Сотрудник ТЦК и СП обратился в полицию и сообщил, что событие произошло в Житомире днем 8 ноября.

"Он вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся", — сказала Виктория Дубовик.

Правоохранители открыли уголовное производство, предварительно по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Заявителю предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

"Личность нападавшего установили. Сейчас его мужчину разыскивают, поскольку предварительно известно, что он выехал за пределы Житомира", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Глухове на Сумщине мужчина избил работника ТЦК, потому что не хотел получать повестку.

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