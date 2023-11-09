Зачем Путину Авдеевка: эксперт назвал "большую цель" хозяина Кремля

Успешным окружением Авдеевки президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать своим союзникам, прежде всего Китаю, способность российской армии к наступательным операциям.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле Авдеевка – это окно Путина на геополитическую арену. Это то направление, на котором Путин в свое время рассчитывал провести успешную операцию, окружить Авдеевку и продемонстрировать для своих союзников, прежде всего для Си Цзиньпина, что он еще способен проводить организации атак, и армия РФ имеет наступательный потенциал”, – утверждает он.

По словам эксперта, атака на Авдеевку не случайно совпала с тем, что Путин во время встречи с китайским лидером заявил о готовности к переговорам.

"Он очень был уверен, что армия РФ проведет успешный удар на Авдеевку и сможет продемонстрировать момент окружения", — прокомментировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Иван Тимочко отметил, что после неудачи российских войск Путин прилетел в Ростов-на-Дону, где находится штаб оккупационной армии, с "приветом".

“Российские военные поняли, если они прекратят атаку или отступят на Авдеевском направлении, то это будет означать смерть в прямом смысле. Потому захватчики аккумулировали там все свои силы. К настоящему моменту уже привлекли около трех общевойсковых армий, не считая дивизии десантников, морской пехоты, "Шторм Z", чего там только нет", — заметил он.

При этом Иван Тимочко уверен, что, несмотря на такие усилия, в ближайшей перспективе врагу не удастся занять Авдеевку.

Напомним, спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь сообщил, что оккупанты продолжают точечные атаки на Авдеевку пехотой и собирают боеприпасы и резервы для новых волн наступления на город.

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