Навіщо Путіну Авдіївка: експерт назвав “велику мету” господаря Кремля

Успішним оточенням Авдіївки президент РФ Володимир Путін прагне продемонструвати своїм союзникам, насамперед Китаю, спроможність російської армії до наступальних операцій.

Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Насправді Авдіївка – це вікно Путіна на геополітичну арену. Це той напрямок, на якому Путін свого часу розраховував провести успішну операцію, оточити Авдіївку і продемонструвати для своїх союзників, насамперед для Сі Цзіньпіна, що він ще спроможний проводити організації атак, і армія РФ має наступальний потенціал”, - стверджує він.

За словами експерта, атака на Авдіївку не випадково збіглася з тим, що Путін під час зустрічі з китайським лідером заявив про готовність до переговорів.

“Він дуже був впевнений, що армія РФ проведе успішний удар на Авдіївку і зможе продемонструвати момент оточення", - прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Іван Тимочко зазначив, що після невдачі російських військ Путін прилетів до Ростова-на-Дону, де розташований штаб окупаційної армії, з "привітом".

“Російські військові зрозуміли, якщо вони припинять атаку чи відступлять на Авдіївському напрямку, то це означатиме для них смерть у прямому розумінні. Тому загарбники акумулювали там всі свої сили. На цей момент вже притягнули біля трьох загальновійськових армій, не рахуючи дивізії десантників, морської піхоти, "Шторм Z", чого там тільки немає", - зауважив він.

При цьому Іван Тимочко впевнений, що попри такі зусилля у найближчій перспективі ворогу не вдасться зайняти Авдіївку.

Нагадаємо, речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь повідомив, що окупанти продовжують точкові атаки на Авдіївку піхотою і збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу на місто.

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