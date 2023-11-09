Пакистанське місто Лахор накрив густий смог: постраждали десятки тисяч людей

У пакистанському Лахорі десятки тисяч людей постраждали внаслідок густого смогу, який накрив місто. Через токсичне повітря, що спричинило хвороби, влада закриває школи, ринки та парки на чотири дні.

Про це пише Al Jazeera.

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Лікар головної лікарні Майо в Лахорі Салман Казмі порадив мешканцям сховатися від смогу, який, за його словами, може спричинити труднощі дихання чи інфекції.

"Носіння масок та перебування вдома – два найпростіші рішення, які дозволяють уникнути термінової госпіталізації з респіраторними захворюваннями, очними інфекціями та шкірними захворюваннями", – сказав Казмі.

Раніше Лахор був відомий як місто садів через свою пишну зелень. На жаль, згодом він став сильно забруднений через велику кількість населення та швидку урбанізацію.

Пакистан незмінно входить до числа найбільш забруднених країн світу. У своєму звіті компанія з очищення повітря IQAir назвала Лахор найзабрудненішим містом у світі. Експерти кажуть, що основною причиною забруднення є спалювання поживних залишків на початку сезону посадки озимої пшениці.

Нагадаємо, у Чорному морі в районі пляжу "Відрада" виявили забруднення нафтопродуктами.

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