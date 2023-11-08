Битва за Авдіївку: експерт спрогнозував час, коли росіяни підуть на великий штурм

Плацдармом для наступальної операції окупантів можуть стати так звані кар’єри між Опитним і Водяним південніше Авдіївки.

Під час масштабного наступу на Авдіївку російські війська будуть застосовувати важку техніку, тому для штурму у них залишилося часу до “серйозних дощів”, які зроблять місцевий чорнозем непрохідним.

Таку думку в коментарі “24 Каналу” висловив військовий експерт Роман Світан.

За його словами, одним із плацдармів для наступальної операції окупантів можуть стати так звані кар’єри між Опитним і Водяним південніше Авдіївки. Інший – розташований з півночі, приблизно такого ж масштабу.

Також читайте Військовий експерт припустив, яким буде найгірший сценарій щодо Авдіївки

Роман Світан зазначив, що зараз росіяни працюють артилерією і трошки авіацією, інколи проводять “мʼясні штурми”, але невеликими групами. До серйозного наступу окупанти, за словами експерта, готують техніку, розуміючи, що у них буде "вікно можливостей” на декілька днів або тиждень – до серйозних дощів.

“Там чорнозем такий, що засмокче, щойно підуть дощі, тому техніка проходити не зможе. Саме в це "вікно" вони з технікою будуть намагатися організувати третій штурм”, – спрогнозував Світан.

За словами експерта, українські артилеристи й ракетники роблять усе можливе, аби завадити росіянам підготуватися до цього штурму.

“Якщо техніки там не буде, то без техніки штурму, як такого, також не буде", – додав він.

Нагадаємо, речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь повідомив, що окупанти продовжують точкові атаки на Авдіївку піхотою і збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу на місто.

Читайте також: