Коли закінчиться війна в Україні: прогноз на 2024 рік від військових експертів

Як ситуація на фронті може змінитися до Нового року та чи буде РФ завдавати масованих ракетних ударів.

Цьогорічна зима може стати найжахливішою для України за всі роки незалежності. Невтішний прогноз зробив очільник Міністерства закордонних справ Олексій Кулеба. Усе через війну, що розв’язала Росія. Окрім напруженої ситуації на фронті, наближається холодна пора року, яку ворог хоче використати проти нас.

Як може змінитися лінія фронту до Нового року, чи варто готуватися до масованих ракетних ударів і відключень світла, та чи закінчиться війна в 2024 році. Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіли військовий аналітик, полковник Збройних сил України Петро Черник та військовий експерт Олег Жданов.

Ситуація на фронті: прогноз до Нового року

Перед ЗСУ зараз стоять три стратегічних завдання, каже Петро Черник. Перше — зуміти “дорубати” так звану “лінію Суровікіна” в районі Запоріжжя, дійти до північого приазов’я, “перерубати” сухопутний коридор до Криму і в такий спосіб обвалити південний плацдарм. Друге — втримати Авдіївку, адже це ворота до всієї Донеччини. І третє — здійснити оперативне оточення Бахмута.

“Бахмут також стратегічна точка у політичному сенсі. Чому? Путін сказав, що його взяли, нагородив недогероїв. Якщо вдастся оточення, і те угруповання буде знищено, а краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон, то це для нас буде колосальний крок вперед. Часові параметри не візьметься виставити навіть найсвітліший розум планети”, — розповів Петро Черник.

Через погіршення погодних умов, зокрема осінніх дощів, активні бойові дії на Донеччині уповільняться. Олег Жданов каже, що ситуація на лінії фронту, скоріше за все, внесла корективи в плани, які командування будувало на кінець 2023 року. За його словами, головне завдання для військових зараз, окрім звільнення українських територій, — втримати ті позиції, які вони займають.

“Можливо, якщо будуть створені сприятливі умови, а це можливо за рахунок передачі нам технологічної і більш ефективної зброї, ми будемо проводити наступальні операції на окремих оперативних напрямках”, — розповів Олег Жданов.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив скориговане завдання, зазначив Олег Жданов. Головне — наносити максимальне ураження, особливо логістиці противника, щоб підготуватися до наступного наступу.

Ракетні удари по Україні: чи будуть відключення світла

Минулого року на початку листопада Росія завдавала масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, залишаючи українців без світла та тепла. Сьогодні, коли денна температура сягає вище 15 градусів, у цьому немає сенсу, каже Олег Жданов. За його словами, російська армія чекає на зниження температури повітря хоча б до нуля або заморозків. Крім того, ворог накопичує ракети.

За даними Головного управління розвідки України, зараз у росіян є в запасах близько 870 високоточних ракет, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

“Все, що було у запасах до війни, за винятком недоторканого запасу, вони загалом застосували. На жаль, 100-120 ракет, найдошкульніших Х-47М2 “Кинжал”, “Іскандер”, Х-101, Х-555 і 3М-14 “Калібр”, поставили на конвеєр”, — розповів Петро Черник.

За його словами, росіяни зі своєї точки зору мислять раціонально: українцям буде погано, холодно, тому вони будуть тиснути на свій уряд. Однак, Петро Черник вважає, що цього ворог не зможе досягнути. Крім того, в РФ зрозуміли, що система нашої протиповітряної оборони суттєво зросла.

“І вони от думають, як завдавати ударів. Бо оці рейди “шахедів”, як я їх називаю, ніщо інше, як комплексне вивчення нашої ППО. Чи будуть масовані залпи — я не маю ні найменшого сумніву. Питання лише коли і якою кількістю ракет. Поки що грудневий рекорд минулорічний, 236 ракет, вони не повторили”, — розповів Петро Черник.

Чи закінчиться війна в Україні у 2024 році

Повномасштабна війна в Україні триває вже один рік та вісім місяців. Військові експерти кажуть, цілком ймовірно, що вона закінчиться у 2024 році.

“Ця фаза війни буде правильніше сказати. По-справжньому війна з росіянами закінчиться тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Якщо РФ не розпадається, навіть якщо Путін завтра помре, на його місце прийде Навальний, то через 10-15-20-30 років вони почнуть нову війну. Це константа, котра не підлягає обговоренню”, — розповів Петро Черник.

Теоретично перемога можлива, якщо військовим вдастся стиснути лінію розмежування назад до умовного 24 лютого 2022 року, зазначив Петро Черник.

“Як проходити стару лінію, тобто Донбас, якщо зберігається стійкість управління в РФ, я поки що дати чесної воєнної відповіді не можу. Донбас ніхто в лоб ніколи не брав. Підкреслюю, ніколи. Ні в першій, ні в другій світовій війні, історія не знає таких випадків”, — каже Петро Черник.

Російська армія 10 місяців не могла взяти маленьке місто Бахмут при тому, що вона не шкодувала своїх солдатів. Та Україна не буде кидати своїх військових у бій так, як Росія продовжує це робити зараз у Авдіївці.

За словами Черника, цілком можливо стиснути лінію розмежування наступного року завдяки геополітичному моменту — виборів у США.

“Байдену потрібні якісь позитивні результати. І в їхньому розумінні, ну принаймні я так вважаю, повернення статусу-кво старої лінії цілком можливо подавати, як успіх”, — вважає Петро Черник.

Олег Жданов каже, що війна в Україні може закінчитися всередині 2024 року. За його словами, окрім політичної ситуації в США, на це може вплинути небажання заходу затягувати війну.

“Так, вони готові нам допомагати стільки, скільки потрібно буде. Але все одно більшість країн схиляються до того, що треба це питання вирішувати. І підтримка України від цього може зростати. Є ймовірність завершення війни. У якому контексті вона буде завершена — це вже наступне питання. А от сам факт закінчення принаймні активної фази бойових дій так, цілком ймовірно”, — вважає Олег Жданов.

Нагадаємо, що останній масований удар по Україні Росія нанесла півтора місяця тому, 21 вересня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичуючи запас боєкомплекту.

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