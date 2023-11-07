Коли закінчиться війна: прогноз українського військового

Війна в Україні, більше всього, не закінчиться через рік.

Такий прогноз озвучив в ексклюзивному інтерв'ю TSN.UA учасник Революції Гідності, український громадський активіст, лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

"От зараз, наприклад, якщо до кінця листопада не буде взятий Токмак, то хтось скаже, от Євгене, а ви сподівалися, що жовтень-листопад ми візьмемо під вогневий контроль сухопутний коридор з Кримом. І такі всі, от очікування не збулися. А я скажу, а я от слухав про оцінки розвідки. І вони змістилися. І всі такі, ну всьо. А що всьо? Для мене це нічого не міняє, і для мене ці прогнози - це просто якийсь маркер. Візьмемо Токмак чи ні, я спокійно до цього ставлюсь", - зазначив він.

Військовий закликав українців замість того, щоб нити, донатити на українську армію.

"Ми маємо робити..., ти працюєш в тилу, донатиш на ЗСУ. Ти воюєш, покращуєш свої навички. Намагайся міняти цю систему, роби свою роботу. Тому я абсолютно спокійно це все сприймаю. Коли нам кажуть, ні, треба казати, що ворог потужний, ми не заходимо в Крим, у нас не то... Воюєм, вкалуєм і тоді переможемо. Ми ніколи не знаєм, де з'явиться вікно можливостей. Зараз ще щось нове станеться, все буде інакше. Щось десь обвалиться, буде інакше. І все одно їхня система буде розхитана, треба просто робити свою роботу", - наголосив Карась.

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Він впевнений, що Україна переможе, однак, коли це станеться, невідомо.

"Звичайно, що строки затягуються. Я розумію, що всі хотіли мене почути, бо ти такий на позитиві, то коли, через рік все скінчиться? Зараз я розумію, що через рік не скінчиться. Листопад 2024 року, мабуть не скінчиться, бо все змістилося", - підсумував військовий.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав думки політиків, експертів та світу про те, коли може закінчиться війна в Україні.

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