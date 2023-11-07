Когда закончится война: прогноз украинского военного

Война в Украине, больше всего, не закончится через год.

Такой прогноз озвучил в эксклюзивном интервью TSN.UA участник Революции Достоинства, украинский общественный активист, лидер общественной организации С14, заместитель командира 14 отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

"Вот сейчас, например, если до конца ноября не будет взят Токмак, то кто-то скажет, вот Евгений, а вы надеялись, что октябрь-ноябрь мы возьмем под огневой контроль сухопутный коридор с Крымом. И такие все, вот ожидания не сбылись. А я скажу, а я вот слушал об оценках разведки.И они сместились.И все такие, ну всё.А что всё?Для меня это ничего не меняет, и для меня эти прогнозы — это просто какой-то маркер.Возьмем Токмак или нет, я спокойно к этому отношусь", — отметил он.

Военный призвал украинцев вместо того, чтобы ныть, донатить на украинскую армию.

"Мы должны делать..., ты работаешь в тылу, доносишь на ВСУ. Ты воюешь, улучшаешь свои навыки. Старайся менять эту систему, делай свою работу. Поэтому я абсолютно спокойно это все воспринимаю. Когда нам говорят, нет, надо говорить, что враг мощный, мы не заходим в Крым, у нас не то... Воюем, вколюем и тогда победим.Мы никогда не знаем, где появится окно возможностей.Сейчас еще что-то новое произойдет, все будет иначе. будет иначе. И все равно их система будет расшатана, нужно просто делать свою работу", — подчеркнул Карась.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАРАСЬ: Если Украину оккупирует Россия, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

Он уверен, что Украина победит, однако когда это произойдет, неизвестно.

"Конечно, что сроки затягиваются. Я понимаю, что все хотели меня услышать, потому что ты такой на позитиве, когда, через год все кончится? Сейчас я понимаю, что через год не закончится. Ноябрь 2024 года, пожалуй не кончится, потому что все сместилось", — подытожил военный.

Напомним, ТСН.ua собрал мнения политиков, экспертов и мира о том, когда может закончиться война в Украине.

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