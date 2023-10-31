Скільки ще триватиме війна в Україні: оцінки політиків, експертів та світу

Аналітики допускають завершення гарячої фази війни у наступні роки, однак це не означає автоматичного припинення обстрілів. Водночас Байден переконаний, що Путін вже програв цю війну.

Війна в Україні не закінчиться 2023 року і це стає дедалі очевиднішим. Політики та експерти дають різні оцінки щодо термінів завершення війни – до 2024-2026 років. Водночас лунають заклики до українців готуватися до затяжного протистояння з Росією.

На скільки затягнеться війна в Україні – читайте на ТСН.ua.

Скільки триватиме війна в Україні – що кажуть влада, ЗСУ і розвідка

Влітку президент України Володимир Зеленський сказав, що вірить у перемогу у війні до наступного саміту НАТО. Цей саміт запланований на середину 2024 року.

Восени Зеленський заявив, що війна може завершитись навіть 2023 року, якщо в України буде просування на полі бою, якщо ЗСУ тиснутимуть на ворога і повністю зламають його моральний дух.

"Це може бути й наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України", – розповів президент.

У серпні віцепрем’єрка Ірина Верещук закликала українців налаштуватись на тривалу боротьбу, підготуватися до тривалої і важкої війни.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда", – попередила Верещук.

У жовтні начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна не закінчиться 2023 року. За його оцінками, Росія здатна вести війну максимум до 2026 року.

"По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну – ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі. Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго", – оцінив Буданов.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот з відео

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк висловив сподівання на перемогу у війні 2024 року. Він також зазначив, що в України є і свої ракети, і з допомогою партнерів держава зможе перегнати Росію в технічному оснащенні.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Росія намагатиметься заморозити війну, як намагалася це робити від початку перших днів війни і 2014 року, і особливо після початку повномасштабної відкритої агресії.

Своєю чергою очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка зібралася воювати проти України до 2025 року.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції". Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", – висловив переконання Шойгу.

Коли закінчиться війна в Україні – оцінки експертів

Військовий експерт Олег Жданов у інтерв’ю ТСН.ua розповідав, що на сьогодні у світі є лише дві людини, які більш-менш точно можуть відповісти, коли закінчиться війна: президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін. США мають свій сценарій війни в Україні, тому вони так дозовано дають зброю, щоб не допустити швидкого та повного розгрому РФ на полі бою.

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"Найімовірніше, США будуть тягнути до старту передвиборчої кампанії Джо Байдена. А це – кінець весни та початок літа 2024 року – початок виборчих перегонів у США. Ось на цю дату я б орієнтувався щодо можливого часу закінчення війни", – сказав Жданов.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що активна фаза війни триватиме протягом усього 2024 року, і Україна звільнить велику частину територій.

"Далі, я думаю, що війна все ж буде переходити у фазу конфлікту – регулярні ракетні обстріли, певна лінія фронту, проте вона не буде масштабна. Це буде чимось схоже на те, як було до лютого 2022 року. Це станеться десь на початку 2025 року", – прогнозує Крамаров.

Шансів на те, що війна буде закінчена 2023 року, майже немає, зазначив координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник. Він додав, що багато хто прогнозує інтенсивні бої 2024 року.

"Це прогнози і сценарії, які будуються виходячи з тих даних, які є на сьогодні. Апріорі не можна врахувати те, що називають "чорними лебедями". Наприклад, хто реально міг прогнозувати події, які відбудуться в Ізраїлі? Всі тренди, які можна прорахувати з певним ступенем імовірності, іноді завертаються в інший бік, і все змінюється дуже динамічно" , – пояснив експерт.

Українські військові на бронетехніці / Фото: Getty Images

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував у коментарі ТСН.ua, що 2024 року ЗСУ можуть перейти до звільнення Криму, однак аналітик не впевнений, що цим війна закінчиться.

"Я вважаю, що в 2024 році війна ще буде продовжуватися. Тому треба, щоб морально, психологічно люди були до цього готові. На це треба дивитися як воно є: раціонально та логічно", – закликав Коваленко.

Водночас військовий експерт Сергій Грабський на початку жовтня пояснив, що в разі розвалу південного фронту росіян будуть створені передумови щодо подальшого звільнення східних територій України. Якщо ж ЗСУ не вдасться просунутися у напрямку Токмак-Верхній Токмак, то автоматично війна триватиме щонайменше до кінця 2025 року.

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Схожу оцінку дав ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. За його словами, якщо під час контрнаступу ЗСУ не зможуть вийти до Азовського моря і розірвати сухопутний коридор ворога до Криму, на Україну може чекати довга війна на виснаження.

Журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що війна і може закінчитися або тимчасовим перемир'ям уже 2024 року, або протистояння стане війною низької інтенсивності і триватиме ще кілька років.

"Війна високої інтенсивності зміниться до низької. І навіть якщо не зміниться, закінчиться ця війна якимось перемир'ям у найближчі рік-два. В будь-якому разі війна низької інтенсивності, враховуючи, що у диктатур будуть інші інтереси, дасть нам можливість зменшити кількість жертв і почати розвиватися", – спрогнозував Портников.

А ексрадник ОП Олексій Арестович узагалі вважає, що гостра фаза протистояння Росії з Україною триватиме до 2035 року. Водночас він не виключив, що ця фаза може бути без застосування зброї, тобто може настати припинення вогню.

Терміни тривалості війни в Україні: оцінки західних ЗМІ і політиків

Ще навесні американське видання The Washington Post із посиланням на "злиті" в Мережу таємні документи Пентагону повідомило: США вважають, що війна в Україні триватиме і 2024 року. До того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", – йдеться в таємному документі.

У серпні видання Times зауважило, що війна в Україні затягується, тому слід розробляти довгострокові плани підтримки держави, "які, можливо, нарешті створять умови для розгляду можливості миру".

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"Прогнозую, що війна триватиме до кінця 2023 року і, можливо, до кінця 2024 і 2025 років. Тому для західних урядів так важливо відмовитися від короткострокового характеру та ухвалити довгострокову стратегію щодо майбутнього України", – вважає популярний американський військовий аналітик, експерт CNA Майкл Кофман.

Водночас видання Financial Times із посиланням на аналітиків попереджало влітку, що президент РФ Володимир Путін готується до ще більшої та тривалішої війни проти України. Про це можуть свідчити внесені до закону про мобілізацію зміни: збільшення призовного віку до 30 років; заборону виїзду призовників від часу появи повістки у реєстрі; збільшення штрафів до за неявку до військкомату.

"І Україна, і її західні прихильники починають усвідомлювати, що це буде жорстока війна на виснаження... Але, на жаль, ні Україна ще не готова, ні її західні партнери. Всі вони все ще зосереджені на контрнаступі", – йшлося у вересневій статті видання The Economist.

Автори матеріалу порадили переглянути військову стратегію України та управління економікою держави. Замість прагнення до перемоги у війні та відбудови, метою має бути забезпечення витривалості України для ведення тривалої війни та водночас процвітання.

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На думку американського політтехнолога Джейсона Джей Смарта, війна в Україні закінчиться тоді, коли відбудеться якась зміна у Кремлі. Допоки там перебуває Путін – цього не станеться. Смарт пояснив, що навіть якби завтра були звільнені всі території України, президент РФ легко може ще бомбити Україну.

"Значить економічного розвитку України не буде. Війна – це симптом, але хвороба – це Володимир Путін", – наголосив політтехнолог.

У вересні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Associated Press

На думку президента США Джо Байдена, війна в Україні не триватиме роками. Він пояснив, що Росія не може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на її ресурси й потенціал&

"Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну", – заявив Байден.

"Немає жодної можливості, щоб він (Путін – ред.) виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", – переконаний американський лідер.

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