Скільки ще триватиме війна в Україні: Притула зробив невтішну заяву

Притула заявив, що його фонд орієнтується на те, що війна не закінчиться і 2024-го.

Війна в Україні може не закінчитися ані цього, ані наступного року.

Таку думку висловив український волонтер та ексведучий Сергій Притула в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Немає підстав вважати, що це може закінчитися до кінця цього року. І я не хочу на себе брати зайву відповідальність якогось вангування на непотрібному місці. Проте робота нашого фонду планується з орієнтуванням на те, що і наступного року війна не закінчиться", – сказав Притула.

Також він припускає, що ця осінь і зима для українців не стане легшою, ніж минула, адже окупанти не відмовляться від своєї злочинної тактики ударів по об'єктах енергосистеми.

"Я не володію інформацією, якою, можливо, володіють наші спецслужби. Але таке внутрішнє відчуття є, що легше точно не буде. Я не бачу якихось об'єктивних причин, чому б вони відмовилися цього року від тієї тактики, яку застосовували року минулого", – каже волонтер.

Раніше військовий експерт Самусь пояснив, чому Захід говорить про ще 7 років війни в Україні.

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