"Воювати будуть всі": офіцер ЗСУ закликав українців "визнати реальність"

Гай попередив українців, що війна може тривати навіть наступні десять років.

Відомий український військовий Мирослав Гай попередив українців, що якщо війна затягнеться, то воювати будуть всі.

Про це він написав у Facebook.

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"На фронті військових нудить від "позитивних" блогерів, які розповідають про успіхи, бо за цими успіхами стоїть м'ясорубка. Нудить від розповідей про те, як швидко все закінчиться, як ми швидко візьмемо Крим, деокупуєм території, як швидко закінчиться війна. Народ, що на війні, просто припинив їх слухати", – зазначив Гай.

Він наголосив, що на фронті триває важка робота і є значні втрати.

"Як сказав мені один літній француз, який до України побував на війні в Чечні, Югославії, Іраку, Сирії тощо, після півтори години арт обстрілу тільки в нашому квадраті – наше покоління такої війни ще не бачило.

Як сказав один повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, "це були мої найтяжчі чотири дні за десять років". А потім, виявилось, що це ніякі не чотири дні, а 24/7. Ми втримаємось, Україна переможе, але воювати доведеться усім", – сказав офіцер ЗСУ.

Він закликав українців припинити жити концепцією "Завтра будемо в Криму", "За два місяці все завершиться".

"Війна вже триває 10 років, і ще може бути наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її", – підсумував Гай.

Раніше очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що у цій війні рано чи пізно всі будуть служити в армії — від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів.

Також командир 1-го механізованого батальйону 3 ОШБр з позивним "Бот" заявляв, що на війну потраплять всі військовозобов'язані, тому краще почати готуватися до цього вже зараз.

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