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Болгарія надасть Україні близько 100 бронетранспортерів: стали відомі подробиці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Болгарія надасть Україні близько 100 бронетранспортерів: стали відомі подробиці

Болгарія надасть Україні близько 100 бронетранспортерів / Фото: pixabay.com

Надійде техніка вже на початку цієї осені.

Болгарія надасть Україні близько 100 бронетранспортерів. До нашої країни вони надійдуть вже у вересні цього року.

Про це заявив депутат парламенту країни Івайло Мірчев в коментарі LIGA.net.

За його словами, остаточна ратифікація відправлення БТР відбудеться на початку вересня, після чого техніку зможуть надіслати до України.

Самі ж бронетранспортери ніколи не використовувалися, проте вироблені вони були в 1960-1970 роках. Зберігалася техніка на складах МВС.

"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – додав Мірчев.

Водночас Болгарія, надаючі БТРи Україні, сподівається на компенсацію з боку США. Це дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Нагадаємо, що уряд Болгарії забирає порт, який контролювала російська компанія.

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Дата публікації
Перегляди
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