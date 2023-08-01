Мобілізація може бути під загрозою - ТЦК

Прихід до ТЦК, він наголосив, це не автоматична відправка на війну.

Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20%. Якщо не робити "облав" на вулицях, то мобілізація може під загрозою.

Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news.

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"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", - повідомив Тіщенко.

Прихід до ТЦК, він наголосив, це не автоматична відправка на війну. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд.

"І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", - наголосив він.

"Буває, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність. Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, – це точно повне право на відстрочку", - розповів Тіщенко.

Він підкреслив, що пріоритет військкоматів – це забезпечення обороноздатності держави та народу України.

"Що стосується підприємств... Побутують думки, що вони зупиняться, якщо мобілізують штатних працівників. Потрібно зрозуміти, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та кадирівці", - сказав посадовець.

В Україні змінюють правила мобілізації

Від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Це:

строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби,

зміниться система нарахування виплат військовим,

буде чотири критерії для звільнення з лав Збройних сил під час воєнного стану, а саме - досягнення граничного віку служби, стан здоров’я, сімейні обставини та набуття законної сили обвинувального вироку суду.

зміняться і повістки до ТЦК - їх буде три типи.

Юристи звертають увагу, що всі ті масові облави з насильницькими врученням повісток, які регулярно потрапляють на відео – це перевищення владних повноважень. Але наголошують – це вимушений крок.

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