Кого не можуть мобілізуцвати: перелік категорій українців

В Україні вчетверте подовжили терміни воєнного стану та загальної мобілізації - вони триватимуть до 19 лютого 2023 року.

Примусовій мобілізації не підлягають чоловіки старші 60 років, а також чоловіки, які є непридатними до військової служби або мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка може надаватися у наступних випадках:

за сімейними обставинами;

станом здоров’я;

для здобуття освіти або продовження професійної діяльності.

За сімейними обставинами:

особи, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання);

особи, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на службу лише за їх згодою і лише за місцем проживання);

особи, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 — 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

вагітні військовослужбовиці;

ті, хто займається постійним доглядом за особами, що потребують піклування (якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

ті, хто потребують відпустки для догляду за дитиною;одна особа з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Призову не підлягають чоловіки, що мають протипоказання за станом здоров’я або інвалідність. Важливо: особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу за добровільною згодою або власним бажанням.

Мобілізації не підлягають чоловіки, які мають відстрочку за видом діяльності:

особи, заброньовані на період воєнного часу державними органами влади та іншими держорганізаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями;народні депутати, депутати Верховної Ради Криму;

працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій; ЗСУ; Міністерства оборони; Служби безпеки України; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; Нацгвардії; Служби зовнішньої розвідки; Нацполіції; Держприкордонслужби; Нацгвардії; Національного антикорупційного бюро; податкової поліції; Управління державної охорони України; Державного бюро розслідувань; Державної виконавчої служби України, а також інші військовозобов'язані чи окремі категорії громадян у передбачених законами випадках;

учні та викладачі закладів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах

вищої, фахової передвищоі, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0.75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня;здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Також в Україні не будуть в обов’язковому порядку мобілізувати жінок на військову службу. Раніше ми розповідали, хто з жінок не підлягає призову на військову службу під час загальної мобілізації. У вересні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що військовий облік жінок може стати обов’язковим лише для однієї професії.