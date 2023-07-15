Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оподаткування на пальне: наскільки зросли ціни на великих АЗС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
289
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оподаткування на пальне: наскільки зросли ціни на великих АЗС

Наскільки зросли ціни на великих АЗС після оподаткування. Фото:Unsplash

Він зауважив, що зростання очікуване.

Від 1 липня повернули повне оподаткування на пальне. В середньому ціни на великих АЗС зросли на 3-4 грн. 

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк. 

Аналіз по великим мережам станом на 15 липня та місяць тому. 

WOG: 

  • 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн. 
  • 15 липня, тобто сьогодні: 49,99 грн/ л. Без змін з минулого разу тиждень тому. 

ОККО:

  • 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн. 
  • 15 липня: 49,99 грн/ л. Теж саме без змін.
     

SOCAR: 

  • 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн. 
  • 15 липня: 50,99 грн/ л. Без змін. 

Shell: 

  • 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,7 грн. 
  • 15 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Без змін.

Нагадаємо, експерт розповів, якими будуть ціни на бензин в Україні.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
289
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація