Оподаткування на пальне: наскільки зросли ціни на великих АЗС

Він зауважив, що зростання очікуване.
Від 1 липня повернули повне оподаткування на пальне. В середньому ціни на великих АЗС зросли на 3-4 грн.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
Аналіз по великим мережам станом на 15 липня та місяць тому.
WOG:
- 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
- 15 липня, тобто сьогодні: 49,99 грн/ л. Без змін з минулого разу тиждень тому.
ОККО:
- 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
- 15 липня: 49,99 грн/ л. Теж саме без змін.
SOCAR:
- 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.
- 15 липня: 50,99 грн/ л. Без змін.
Shell:
- 01 червня ціна на А95 літр вартував 46,7 грн.
- 15 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Без змін.
Нагадаємо, експерт розповів, якими будуть ціни на бензин в Україні.
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