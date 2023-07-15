Оподаткування на пальне: наскільки зросли ціни на великих АЗС

Він зауважив, що зростання очікуване.

Від 1 липня повернули повне оподаткування на пальне. В середньому ціни на великих АЗС зросли на 3-4 грн.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Аналіз по великим мережам станом на 15 липня та місяць тому.

WOG:

01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.

15 липня, тобто сьогодні: 49,99 грн/ л. Без змін з минулого разу тиждень тому.

ОККО:

01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.

15 липня: 49,99 грн/ л. Теж саме без змін.



SOCAR:

01 червня ціна на А95 літр вартував 46,99 грн.

15 липня: 50,99 грн/ л. Без змін.

Shell:

01 червня ціна на А95 літр вартував 46,7 грн.

15 липня, тобто сьогодні: 49,70. грн/ л. Без змін.

Нагадаємо, експерт розповів, якими будуть ціни на бензин в Україні.

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