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Налог на горючее: насколько выросли цены на крупных АЗС

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Налог на горючее: насколько выросли цены на крупных АЗС

Насколько выросли цены на крупные АЗС после налогообложения. Фото:Unsplash

Он отметил, что рост ожидаемый.

С 1 июля вернули полное налогообложение на горючее. В среднем цены на большие АЗС выросли на 3-4 грн.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

Анализ по крупным сетям на 15 июля и месяц назад.

WOG:

  • 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 15 июля, то есть сегодня: 49,99 грн/л. Без изменений с прошлого раза неделю назад.

ОККО:

  • 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 15 июля: 49,99 грн/л. Тоже самое без изменений.

SOCAR:

  • 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 15 июля: 50,99 грн/л. Без изменений.

Shell:

  • 01 июня цена на А95 литр стоила 46,7 грн.
  • 15 июля, то есть сегодня: 49,70. грн/л. Без изменений.

Напомним, эксперт рассказал, какими будут цены на бензин в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
235
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