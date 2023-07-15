Налог на горючее: насколько выросли цены на крупных АЗС

Он отметил, что рост ожидаемый.
С 1 июля вернули полное налогообложение на горючее. В среднем цены на большие АЗС выросли на 3-4 грн.
Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.
Анализ по крупным сетям на 15 июля и месяц назад.
WOG:
- 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
- 15 июля, то есть сегодня: 49,99 грн/л. Без изменений с прошлого раза неделю назад.
ОККО:
- 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
- 15 июля: 49,99 грн/л. Тоже самое без изменений.
SOCAR:
- 01 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
- 15 июля: 50,99 грн/л. Без изменений.
Shell:
- 01 июня цена на А95 литр стоила 46,7 грн.
- 15 июля, то есть сегодня: 49,70. грн/л. Без изменений.
Напомним, эксперт рассказал, какими будут цены на бензин в Украине.
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