Эксперт рассказал, когда цены на бензин достигнут своего пика

С 1 июля по возвращении налогов на топливо стоимость бензина и дизеля почти каждый день увеличивается на 2-3 грн за литр. Цены на топливо достигнут пика в конце месяца.

Об этом сообщает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, налоговая составляющая стоимости бензина увеличилась на 11 грн за литр: примерно 3,5 грн — это акциз. Остальные – НДС, дизтоплива – примерно на 7,5 грн, из которых акциз 1,3 грн. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС – до 3 гривен за литр.

"Новые-старые налоги на горючее действуют. За три дня бензин-ДП плюс 2 грн, сегодня ожидается — еще плюс 2-3... Первая волна удорожания горючего обусловлена именно НДС, поскольку его уплачивают при продаже. Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца. Поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того, как объемы запасов со "старым" акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой, будет происходить интеграция в цену", — пояснил эксперт. .

По большей части подорожание под бременем повышенного акциза будет касаться бензина, потому что по нему рост акциза более чем в два раза, пояснил эксперт.

Дизель и автогаз в большинстве своем покажут свою новую стоимость до конца этой недели. Подводить окончательные итоги по ценам следует в конце месяца.

Удорожание топлива на АЗС

В Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%).

В то же время Союз украинских предпринимателей (СУП) оценивал, что в результате возврата налогов на горючее литр бензин может подорожать на 12 грн/л, дизтопливо – на 8 грн/л, автогаз – на 3 грн/л.

Экономист Олег Пендзин считает, что переход на подорожание будет очень постепенным. Он говорит, что примерно до 11 грн. может подняться цена на литр 95-го бензина.

Читайте также:

Что будет с ценами на бензин и дизтопливо в июле