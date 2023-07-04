ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении — Генштаб

На флангах Бахмута продолжаются тяжелые бои, ВСУ имеют успех.
Вблизи Бахмута ВСУ продолжают оказывать давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.
Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.
"[ВСУ] имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, терпит огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", — рассказал Ковалев.
В то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Ситуация в Бахмуте
Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".
Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что, по состоянию на 3 июля, украинские воины удачно отрабатывают и уничтожают позиции оккупантов.
"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", – сообщил Александр Сырский.
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