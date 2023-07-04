ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении — Генштаб

Вблизи Бахмута ВСУ продолжают оказывать давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

"[ВСУ] имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает яростное сопротивление, терпит огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои", — рассказал Ковалев.

В то же время украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ситуация в Бахмуте

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что, по состоянию на 3 июля, украинские воины удачно отрабатывают и уничтожают позиции оккупантов.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", – сообщил Александр Сырский.

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