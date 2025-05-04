ВСУ ударили по командному пункту россиян в Бахмуте

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Силы обороны ударили по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщил Генштаб.

«Подтверждено поражение пункта 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупирована территория Донецкой области. В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Пока данные по потерям врага уточняются», — говорится в сообщении.

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Напомним, украинские бойцы ударили по оккупантам в Донецкой области.

По данным Генштаба, оккупанты потеряли более 1300 солдат за минувшие сутки.