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ВСУ ударили по командному пункту россиян в Бахмуте
В Генштабе подробности поражения не рассказали, однако отметили, что эти удары продолжают серию огневых поражений, чтобы уничтожить военный потенциал врага.
Силы обороны ударили по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута.
Об этом сегодня, 4 мая, сообщил Генштаб.
«Подтверждено поражение пункта 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупирована территория Донецкой области. В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Пока данные по потерям врага уточняются», — говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы ударили по оккупантам в Донецкой области.
По данным Генштаба, оккупанты потеряли более 1300 солдат за минувшие сутки.