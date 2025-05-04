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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
Количество просмотров
1610
Время на прочтение
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ВСУ ударили по командному пункту россиян в Бахмуте

В Генштабе подробности поражения не рассказали, однако отметили, что эти удары продолжают серию огневых поражений, чтобы уничтожить военный потенциал врага.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Силы обороны ударили по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута.

Об этом сегодня, 4 мая, сообщил Генштаб.

«Подтверждено поражение пункта 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупирована территория Донецкой области. В результате удара существенно снижена способность оккупационных войск Российской Федерации осуществлять управление на Покровском направлении. Пока данные по потерям врага уточняются», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы ударили по оккупантам в Донецкой области.

По данным Генштаба, оккупанты потеряли более 1300 солдат за минувшие сутки.

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Дата публикации
Количество просмотров
1610
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