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- Війна
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ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Бахмуті
У Генштабі подробиць ураження не розповіли, однак зазначили, що ці удари продовжують серії вогневих уражень, щоб знищити військовий потенціал ворога.
Сили оборони вдарили по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута.
Про це сьогодні, 4 травня, повідомив Генштаб.
«Підтверджено ураження пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області. Внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці вдарили по окупантах на Донеччині.
За даними Генштабу, окупанти втратили понад 1300 солдатів за минулу добу.