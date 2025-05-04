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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1707
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ вдарили по командному пункту росіян у Бахмуті

У Генштабі подробиць ураження не розповіли, однак зазначили, що ці удари продовжують серії вогневих уражень, щоб знищити військовий потенціал ворога.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Сили оборони вдарили по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомив Генштаб.

«Підтверджено ураження пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області. Внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці вдарили по окупантах на Донеччині.

За даними Генштабу, окупанти втратили понад 1300 солдатів за минулу добу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1707
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