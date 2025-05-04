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- Війна
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Два літаки та понад 1300 окупантів: Генштаб потішив втратами РФ
Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою. За останню добу РФ недорахувалася понад 1300 солдатів.
Сили оборони України ліквідували за добу 1340 російських окупантів, а також 2 літаки, 11 танків та 52 артсистеми противника.
Про це 4 травня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.05.25 орієнтовно склали
особового складу — близько 956810 (+1340) осіб
танків — 10758 (+11)
бойових броньованих машин — 22403 (+24)
артилерійських систем — 27327 (+52)
РСЗВ — 1376 (+1)
засоби ППО — 1155 (+1)
літаків — 372 (+2)
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34860 (+163)
крилаті ракети — 3196
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47141 (+129)
спеціальна техніка — 3870
Раніше британські розвідники повідомили, що до кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.