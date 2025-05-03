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- Війна
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Росія 2025 року може встановити антирекорд на фронті — британська розвідка
За перші 4 місяці цього року армія РФ втратила приблизно 160 тисяч осіб.
До кінця 2025 року російська окупаційна армія може встановити антирекорд за втратами особового складу у війні проти України.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Як зауважили британські аналітики, загальні втрати Росії від лютого 2022 року склали близько 950 тисяч загиблих і поранених.
Тим часом за перші 4 місяці цього року РФ втратила приблизно 160 тисяч осіб.
«Якщо такі темпи збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат», — йдеться у повідомленні.
Щоправда, втрати росіян у квітні залишаються в середньому меншими за «дуже високі щоденні показники», зафіксовані в кінці 2024 року.
Водночас у британському Міноборони наголосили, що 2025 року Росія «не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні».
Нагадаємо, аналітики ISW підрахували, що російська окупаційна армія зазнає більших втрат на квадратний кілометр, ніж восени 2024-го.