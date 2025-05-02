Росія збільшує військо в Білорусі: куди рушить армія Путіна

Білорусь. / © ТСН.ua

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Нарощування російських військових сил в сусідній Білорусі має потенційну загрозу для України, Польщі та країн Балтії. Куди РФ може спрямувати свої сили, залежатиме від того, де Кремль знайде найбільш вразливу точку.

Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв’ю “Главреду”.

“Коли формується певне угруповання, то напрямків його можливих дій безліч - майже на 180 градусів. Запитання лише в тому, куди саме воно рушить. Це залежить від того, де Путін "нащупає" слабке місце, - туди він і піде. Що саме це буде — сказати важко. Це залежить не лише від нас, а й від наших західних партнерів", - висловився експерт.

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З його слів, Польща вже активно створює так звану "тотальну оборону", яка є потужною системою готовності до відсічі агресії. Сунгуровський наголошує: те, що в Україні досі бояться назвати мілітаризацією, у Польщі та інших країнах Балтії, таких як Фінляндія та Швеція, стало реальністю.

"Це вже відбулося в Фінляндії, у країнах Балтії, у Швеції. У Росії — тим паче і повним ходом. А ми чомусь досі соромимося називати речі своїми іменами. Мілітаризація — це не підготовка до агресії, а підготовка до відсічі агресії. І немає чого цього соромитися. Маючи такого сусіда — агресора й терориста — сам Бог велів бути готовими", - каже Микола Сунгуровський.

Як повідомлялося, Росія розпочне навчання в Білорусі, які можуть нести загрозу як для України, так і для країн Балтії та Польщі.

Ймовірний наступ з Білорусі та проба республіки вступити у війну проти України можлива, вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Він нагадав, що останні великі спільні навчання Білорусі та Росії, відомі як «Захід-2021», відбулися за шість місяців до вторгнення РФ до України 2022-го.

Дата публікації 13:32, 14.04.25 Кількість переглядів 321 Мусієнко рубає правду в очі! Росія збільшила угруповання в 5 разів! Наступ почався!?