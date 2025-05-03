День ангела 3 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 3 травня, день ангела / © Pixabay

Реклама

Хто святкує день ангела 3 травня

3 травня 2025 року привітайте з іменинами Тимофія, Петра.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає “почитає Бога”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає розважливим, важко йде на контакт.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві сильной, часто активний. В дорослому віці стає авторитарним чоловіком, проявляє свою волю на шляху досягнення цілей.

Реклама

День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, підказує правильний шлях і допомагає в найскладніші миті. Бажаю миру в серці, гармонії в душі та добробуту в кожному дні.

***

У День твого ангела бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували віра, любов і світло. Хай небесний захисник невпинно супроводжує тебе, дарує силу, натхнення й захищає від усіх негараздів. Залишайся під його опікою щодня!

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець буде поруч у кожному кроці, підтримує в сумні хвилини, радіє разом із тобою у щасливі дні та зберігає тепло твого серця. Нехай життя буде наповнене благословеннями й добрими людьми.

***

Сердечно вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не покидав тебе, оберігав від бід і скеровував до світла. Нехай він дарує натхнення, внутрішню силу та душевний спокій.

***

Зі щирим серцем вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде вірним другом, мудрим наставником і постійною підтримкою на всіх життєвих дорогах. Миру тобі, любові, добрих людей поруч і здійснення всіх щирих мрій.