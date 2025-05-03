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День ангела 3 травня: кого та як вітати з іменинами
3 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 травня
3 травня 2025 року привітайте з іменинами Тимофія, Петра.
Тимофій — давньогрецьке походження, означає “почитає Бога”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає розважливим, важко йде на контакт.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві сильной, часто активний. В дорослому віці стає авторитарним чоловіком, проявляє свою волю на шляху досягнення цілей.
День ангела 3 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, підказує правильний шлях і допомагає в найскладніші миті. Бажаю миру в серці, гармонії в душі та добробуту в кожному дні.
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У День твого ангела бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували віра, любов і світло. Хай небесний захисник невпинно супроводжує тебе, дарує силу, натхнення й захищає від усіх негараздів. Залишайся під його опікою щодня!
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З Днем ангела! Нехай твій охоронець буде поруч у кожному кроці, підтримує в сумні хвилини, радіє разом із тобою у щасливі дні та зберігає тепло твого серця. Нехай життя буде наповнене благословеннями й добрими людьми.
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Сердечно вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель ніколи не покидав тебе, оберігав від бід і скеровував до світла. Нехай він дарує натхнення, внутрішню силу та душевний спокій.
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Зі щирим серцем вітаю тебе з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець буде вірним другом, мудрим наставником і постійною підтримкою на всіх життєвих дорогах. Миру тобі, любові, добрих людей поруч і здійснення всіх щирих мрій.