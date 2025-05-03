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День ангела 3 мая: кого и как поздравлять с именинами
3 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 3 мая
3 мая 2025 поздравьте с именинами Тимофея, Петра.
Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “почитающий Бога”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится рассудительным, тяжело идет на контакт.
Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве сильный, часто активен. Во взрослом возрасте становится авторитарным мужчиной, проявляющим свою волю на пути достижения целей.
День ангела 3 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, подсказывает правильный путь и помогает в самые сложные мгновения. Желаю мира в сердце, гармонии в душе и благополучия в каждом дне.
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В День твоего ангела желаю, чтобы в твоей жизни всегда царили вера, любовь и свет. Пусть небесный защитник непрестанно сопровождает тебя, дарит силу, вдохновение и защищает от всех бед. Оставайся под его опекой каждый день!
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С Днем ангела! Пусть твой телохранитель будет рядом в каждом шагу, поддерживает в печальные минуты, радуется вместе с тобой в счастливые дни и хранит тепло твоего сердца. Пусть жизнь будет наполнена благословениями и добрыми людьми.
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Сердечно поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель никогда не покидал тебя, оберегал от бед и направлял к свету. Пусть он дарит вдохновение, внутреннюю силу и душевное спокойствие.
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С искренним сердцем поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел-хранитель будет верным другом, мудрым наставником и постоянной поддержкой на всех жизненных дорогах. Мира тебе, любви, добрых людей рядом и исполнения всех искренних мечтаний.