Как правильно хранить редис: интересные советы

Как правильно хранить редиску / © Getty Images

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Этот овощ, богатый клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, любят и диетологи, и кулинары. Он помогает пищеварению, укрепляет иммунитет, а также обладает легкой природной остротой, придающей блюдам пикантности. Но чтобы редиска оставалась хрустящей, сочной и аппетитной как можно дольше, важно знать основы правильного хранения. Издание Real Simple рассказало о лучших способах ее сохранения.

Выбор и хранение после покупки

Начнём с основ. Чтобы редис долго оставался свежим, важно правильно выбрать его еще в магазине или на рынке. Свежая редис — это та, у которой плотная, упругая кожура без пятен и трещин. Листья должны быть зелеными, без признаков увядания. Именно зелень первой начинает портиться и извлекать влагу из корнеплода, поэтому ее желательно удалить сразу после покупки.

Как хранить целую редиску

Существует несколько эффективных способов хранения редиса, каждый из которых имеет свои преимущества:

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В пакете

Самый простой и распространенный способ — хранение немытого редиса в герметично закрытом полиэтиленовом пакете в овощном отсеке холодильника. В таком виде редис сохраняет свою свежесть до 14 дней. Не мойте овощ перед хранением — лишняя влага может способствовать гниению.

В банке с холодной водой

Этот метод позволяет хранить редиску более недели, сохраняет ее хрустящей и сочной. Просто промойте редиску, обрежьте зелень, выложите овощи в стеклянную банку и залейте холодной водой. Плотно закройте крышку и поставьте в холодильник. Воду следует менять каждые несколько дней.

Во влажном полотенце

Очищенную редиску без листьев можно завернуть во влажное бумажное полотенце, положить в пакет и выпустить из него лишний воздух. Такой метод также позволяет сохранять редиску свежей до двух недель. Главное — держать полотенце влажным, но не мокрым.

Как хранить нарезанную редиску

Нарезанный редис теряет хруст и влагу гораздо быстрее. Ее желательно употреблять в течение 1–2 ч после нарезки. Если все же нужно сохранить ее чуть подольше:

Уложите кусочки в герметичный контейнер;

Заверните в слегка увлажненное бумажное полотенце и поместите в пакет — храните в холодильнике максимум 1–2 суток.

Замораживание редиса

Редис можно замораживать, но есть нюансы. Свежий редис после замораживания теряет хрусткость, однако отлично подходит для вареных и жареных блюд. Для заморозки:

Очистите и нарежьте редис ломтиками или кубиками.

Бланшуйте в кипятке 2–3 мин, чтобы сохранить цвет и структуру.

Переложите в ледяную воду на 2 мин — это останавливает процесс варки.

Просушите, разложите на противень и заморозьте. Затем храните в морозильной камере.

В герметичном контейнере редис будет храниться до 6 месяцев, а в пакете для заморозки — до года.

Как понять, что редис испортился

Признаки порчи — мягкость, влажность, слизь или неприятный запах. Если редис теряет форму, лучше ее выбросить. Также не используйте редис, если видите темные пятна на поверхности — это сигнал о начале гниения.

Замороженную редиску можно использовать в запеканках, супах или даже жарить. А для легкого гарнира попробуйте приготовить жареную редиску с оливковым маслом, морской солью и веточкой розмарина. Такое блюдо станет вкусной и здоровой альтернативой картофелю.

Хрустящий, сочный и полезный редис может радовать вас не только весной, если правильно подойти к ее хранению. Выбирайте самый удобный для вас способ и наслаждайтесь вкусом несколько недель.