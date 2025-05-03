США выходят из переговоров: Госдеп уточнил, что подразумевалось

Флаг США. / © Associated Press

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Пока ситуация не дошла до того, чтобы Соединенные Штаты Америки решили отказаться от роли посредника в переговорах по Украине.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Темми Брюс, сообщает УНИАН.

"В настоящий момент наша позиция остается той же. Однако, если не будет прогресса, это изменится. Это изменение будет касаться наших действий как посредника. Однако мы еще не находимся в такой точке, решение по этому поводу будут принимать президент и госсекретарь", - сообщила американская чиновник.

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По ее словам, гипотетический отказ Вашингтона от посредничества не означает, что Штаты не хотят мира или вообще отказываются помогать в урегулировании.

Предыдущие заявил США о посредничестве

Накануне пресс-секретарь Госдепа США Темми Брюс заявила, что Вашингтон выходит из переговоров Украины и РФ. Мол, страна больше не планирует исполнять роль посредника. По словам американского чиновника, якобы отныне инициатива должна перейти непосредственно в Киев и Москву.

Государственный секретарь Марко Рубио сделал заявление о посредничестве президента США Дональда Трампа в мирном соглашении по Украине. Политик предположил, что американскому лидеру, возможно, придется пересмотреть усилия по посредничеству, если Вашингтон "очень скоро" не увидят прорыва.

Кроме того, Темми Брюс подчеркнула, что США ожидают от Киева и Москвы конкретных предложений по завершению войны. Потому что, дескать, у Штатов есть и другие приоритеты, кроме войны в Украине.

Дата публикации 22:48, 02.05.25 Количество просмотров 5 США кардинально меняют подход к попыткам остановить войну!