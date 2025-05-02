Для полного захвата Украины РФ понадобится еще 231 год / © Associated Press

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Сегодня на территории Украины оккупантов находится почти вдвое больше, чем было в феврале 2022 года — по меньшей мере, 600 тысяч. Однако и этого достаточно для полной оккупации нашей территории.

Об этом пишет Forbes.

Аналитик Дэвид Акс спрогнозировал, что при нынешнем темпе продвижения России понадобятся столетия и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

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«При нынешних темпах наступления и потерь россияне захватят остальную часть Украины в 2256 году ценой 101 миллиона жертв, — прогнозирует эксперт Дэвид Акс. — Сейчас население России составляет 144 миллиона человек».

Россия уже понесла потрясающие потери среди личного состава и техники. Но они еще не привели к краху оккупационных сил в Украине.

РФ снабжает свое войско тысячами гражданских транспортных средств: скутерами, легковыми авто, компактными автобусами. Кроме того, ежемесячно агрессор мобилизует по 30 тысяч человек, на передовую возвращается и большое количество раненых.

Командующий силами армии США в Европе генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что численность войска РФ в Украине только растет, сегодня оно насчитывает, по меньшей мере, 600 тысяч военных. По его словам, это «высший показатель за все время войны», который «почти вдвое превышает численность начальных сил вторжения».

Напомним, в конце марта — начале апреля россияне активизировались на фронте и начали захватывать новые территории Украины. По данным аналитиков, за апрель текущего года враг оккупировал 175 кв. км украинских территорий.

Чтобы продлить спонсирование войны, президент России Владимир Путин в прошлом году повысил личные и корпоративные налоги. Также российский диктатор, его министры и генералы настроены на длительную войну, которая может выйти за пределы Украины.