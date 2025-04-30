Враг оккупировал Сухую Балку в Донецкой области — DeepState

Война в Украине / © Getty Images

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За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухая Балка на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.

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«Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и Торецкого», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление .

Мы ранее информировали, что в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» опровергли информацию российской пропаганды, что оккупационные войска захватили Каменку в Харьковской области .