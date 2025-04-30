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Враг оккупировал Сухую Балку в Донецкой области — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухая Балка на Донетчине .
Об этом говорится в сообщении DeepState .
В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.
«Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и Торецкого», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление .
Мы ранее информировали, что в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» опровергли информацию российской пропаганды, что оккупационные войска захватили Каменку в Харьковской области .