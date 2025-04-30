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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Время на прочтение
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Враг оккупировал Сухую Балку в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенный пункт Сухая Балка на Донетчине .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

В сообщении указывается, что российские захватчики продвигаются по Донецкой области.

«Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и Торецкого», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы ожидают, что армия Российской Федерации начнет летнее наступление .

Мы ранее информировали, что в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» опровергли информацию российской пропаганды, что оккупационные войска захватили Каменку в Харьковской области .

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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