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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
179
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Ворог окупував Суху Балку на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

Протягом минулої доби російські загарбники окупували населений пункт Суха Балка, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.

«Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ.

Ми раніше інформували, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» спростували інформацію російської пропаганди, що окупаційні війська захопили Камʼянку на Харківщині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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