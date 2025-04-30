- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог окупував Суху Балку на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники окупували населений пункт Суха Балка, що на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що російські загарбники просуваються у Донецькій області.
«Ворог окупував Суху Балку, а також просунувся біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ.
Ми раніше інформували, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» спростували інформацію російської пропаганди, що окупаційні війська захопили Камʼянку на Харківщині.