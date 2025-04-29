ЗСУ зривають плани Москви: військовий експерт про операцію на території РФ

ЗСУ. / © Associated Press

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ЗСУ продовжують утримувати під контролем частину не тільки Курської, але й Бєлгородської області Росії. Ба більше - там тривають бойові дії.

Про це розповів військовий експерт Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДOM

“Нам важливо, як і Путіну, виграти час, щоб контролювати хоч якусь частину Курщини. Зараз у районі монастиря тривають бойові дії і в кількох населених пунктах Курської області. Хоча, треба сказати, що монастир уже розбили і керованими бомбами, і артилерією. Для (РФ - Ред.) Курщина дуже важлива тим, щоб показати, що відновлено контроль (над нею - Ред.)”, - пояснив експерт.

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За словами Романенка, на Бєлгородщині українські Сили оборони провели успішний рейд та на території регіону поки що утримують кілька населених пунктів.

На сьогодні Росія прагне захопити якомога більше територій, щоб із сильніших позицій проводити переговорні процеси, додав експерт. Зокрема, тому загарбники спрямовують наступальні дії в бік Дніпропетровської області, але ЗСУ “розбивають плани противника”.

Романенко нагадав, що жодна з чотирьох областей: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька, як хотілося б Путіну, не захоплена в адміністративних межах.

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