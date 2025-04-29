ВСУ срывают планы Москвы: военный эксперт об операции на территории РФ

ВСУ. / © Associated Press

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ВСУ продолжают удерживать под контролем часть не только Курской, но и Белгородской области России. Более того - там продолжаются боевые действия.

Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДOM.

"Нам важно, как и Путину, выиграть время, чтобы контролировать хоть какую-то часть Курщины. Сейчас в районе монастыря продолжаются боевые действия и в нескольких населенных пунктах Курской области. Хотя, надо сказать, что монастырь уже разбили и управляемыми бомбами, и артиллерией. Для (РФ – Ред.) ею – Ред.)”, - объяснил эксперт.

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По словам Романенко, в Белгородской области украинские Силы обороны провели успешный рейд и на территории региона пока удерживают несколько населенных пунктов.

Сегодня Россия стремится захватить как можно больше территорий, чтобы с более сильных позиций проводить переговорные процессы, добавил эксперт. В частности, поэтому захватчики направляют наступательные действия в сторону Днепропетровской области, но ВСУ "разбивают планы противника".

Романенко напомнил, что ни одна из четырех областей: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская, как хотелось бы Путину, не захвачена в административных границах.

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