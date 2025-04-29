Зачем Путину "перемирие" в День Победы: в ISW назвали цель диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

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"Фюрер" РФ Владимир Путин не рассматривает "перемирие" в День Победы как серьезный шаг на пути к продолжительному миру в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Прекращение огня после энергетических ударов и "Пасхальное перемирие" показали, что детали любого будущего соглашения о прекращении огня или мирного соглашения должны быть общедоступными, официально согласованными заранее всеми сторонами и предусматривать надежные механизмы мониторинга", - отмечают анали.

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В ISW считают, что предложенное российским диктатором РФ прекращение огня в День Победы не предусматривает никаких дополнительных механизмов мониторинга. Российские источники, скорее всего, воспользуются отсутствием таких механизмов, чтобы снова наполнить информационное пространство необоснованными заявлениями о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины.

Аналитики отмечают, что российские официальные лица, вероятно, не заинтересованы в создании действенных механизмов мониторинга или общей основы для таких перемирий потому, что России выгодно использовать расплывчатые и нечеткие условия перемирия против Украины в свою пользу.

В Институте убеждены, что Путин использует одностороннее прекращение огня для достижения информационного и военного преимущества в Украине тогда - президент США Дональд Трамп пытается использовать всеобщее прекращение огня как шаг к достижению долговременного и устойчивого мирного соглашения в Украине.

"Путин, похоже, конъюнктурно объявляет о прекращении огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину согласиться на перемирие или рискнуть выглядеть неуступчивым Западу", - пояснили ISW.

Кроме того, по мнению аналитиков, одностороннее объявление перемирия также позволяет хозяину Кремля отвлечь внимание от своего отказа от американо-украинского предложения о 30-дневном общем прекращении огня в марте 2025-го. Кроме того, Путин также пытается поддерживать иллюзию интереса к мирным переговорам, сохраняя при этом полный контроль над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня.

В ISW отмечают, что российские войска воспользовались "Пасхальным перемирием" для обстрелов и разведки передовых украинских позиций и повреждения техники вдоль линии фронта в рамках подготовки к предстоящим российским наступательным действиям.

"Путин, вероятно, рассматривает перемирие на День Победы как возможность для российских войск отдохнуть перед грядущими боевыми действиями на фронте, а также как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких существенных ударов большой дальности по России во время празднования Дня Победы. Поэтому Путин, вероятно, не продолжал мир. в Украине", - отмечаются в отчете.

Кроме того, в ISW убеждены, что постоянные усилия Путина, направленные на утаивание своих предыдущих отклонений американских и украинских предложений по прекращению огня, противоречат заявленному Трампом подходу, - сначала установить режим прекращения огня, а затем вести переговоры о более широком мирном соглашении, а также цели президента США - достигнуть продолжительности.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин объявил о новом перемирии. Кремль заявил о прекращении всех боевых действий по случаю российского Дня победы 9 мая.