Эксперт сообщил, когда РФ может снова атаковать Украину

Ракетный удар РФ. / © ТСН.ua

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Агрессорка Россия любит даты и праздники. Ближайшее – 9 Мая. Впрочем, обстрелы возможны как за несколько дней до, так и после этой даты.

Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире " Киев24 ".

"Вокруг и непосредственно 9 мая. Можно ожидать 5, 6, 7 и 10, 11, 12. То есть, я думаю, что с 5 по 15 мая, то есть в течение ориентировочно недели, можно ожидать каких-то атак вглубь нашей страны", - отмечает эксперт.

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К примеру, так было в прошлом году в День Независимости, а также в этом году - после Пасхи.

По его словам, может быть Киев, или другие города, которые расположены относительно далеко от линии фронта. И это будет баллистическая и управляемая ракета, считает Гетман.

Как сообщалось, войска РФ отказались от планов по Покровску. Донецкой области и имеют новую цель, которую стремятся достичь к 9 мая.

Дата публикации 13:52, 28.04.25 Количество просмотров 7 Трамп выгнал Макрона во время переговоров с Зеленским? Эксперты считали это по губам!