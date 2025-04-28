Експерт повідомив, коли РФ може знову атакувати Україну

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

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Агресорка Росія полюбляє дати і свята. Найближче - 9 Травня. Втім, обстріли можливі як за кілька днів до, так і після цієї дати.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі “КИЇВ24”.

“Навколо і безпосередньо 9 травня. Можна чекати 5, 6, 7 і 10, 11, 12. Тобто, я думаю, що з 5 по 15 травня, тобто протягом орієнтовно тижня, можна очікувати якихось атак вглиб нашої країни”, - наголошує експерт.

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Приміром, так було торік на День Незалежності, а також цьогоріч - після Великодня.

З його слів, може бути Київ, або ж інші міста, які розташовані відносно далеко від лінії фронту. І це буде саме балістична та керована ракета, вважає Гетьман.

Як повідомлялося, війська РФ відмовилися від планів щодо Покровська Донецької області і мають нову ціль, яку прагнуть досягнути до 9 травня.

Дата публікації 13:52, 28.04.25 Кількість переглядів 7 Трамп вигнав Макрона під час перемовин із Зеленським?! Експерти зчитали це по губах!