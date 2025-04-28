ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
835
Час на прочитання
1 хв

Експерт повідомив, коли РФ може знову атакувати Україну

Атаці можуть піддати українські міста.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар РФ.

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

Агресорка Росія полюбляє дати і свята. Найближче - 9 Травня. Втім, обстріли можливі як за кілька днів до, так і після цієї дати.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі “КИЇВ24”.

“Навколо і безпосередньо 9 травня. Можна чекати 5, 6, 7 і 10, 11, 12. Тобто, я думаю, що з 5 по 15 травня, тобто протягом орієнтовно тижня, можна очікувати якихось атак вглиб нашої країни”, - наголошує експерт.

Приміром, так було торік на День Незалежності, а також цьогоріч - після Великодня.

З його слів, може бути Київ, або ж інші міста, які розташовані відносно далеко від лінії фронту. І це буде саме балістична та керована ракета, вважає Гетьман.

Як повідомлялося, війська РФ відмовилися від планів щодо Покровська Донецької області і мають нову ціль, яку прагнуть досягнути до 9 травня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
835
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie