Видання The Times назвало помилку "мирного плану" Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Важливо, аби будь-яке мирне врегулювання, в якому президент США Дональд Трамп виступав посередником, захищало, а не обмежувало суверенітет України, і, що головне, карало, а не заохочувало агресію РФ.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання пише, що коротка розмова з президентом Володимиром Зеленським у Ватикані призвела до довгоочікуваної зміни тону від Трампа. Втім, залишається відкритим питання про те, чи вдасться Зеленському переконати американського колегу, що будь-який мирний договір лише відкладе, а не розв'яже конфлікт, якщо він не скасує територіальні надбання Кремля. Зокрема, незаконну анексію Криму.

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Замороження конфлікту на сьогоднішніх лініях фронту стане гарантією того, що Росія скористається можливістю завдати ще більшого удару по Україні, пишуть автори The Times.

"Мирна угода, яка надала б Росії будь-яку частину української території, нормалізувала б фатальне для міжнародного порядку, заснованого на правилах, уявлення про те, що національні кордони можуть бути змінені силою, якщо тільки вона досить жорстока. Сусіди Росії негайно опиняться під загрозою, як і країни за межами Європи, зокрема Тайвань і Південна Корея", - йдеться у статті.

Досі адміністрація Білого дому по суті надала Києву два вибори: або він погоджується на мирну угоду, або Штати відмовляються від зусиль щодо переговорів. Наслідком другого варіанту буде уявлення про те, що перешкодою до миру є Зеленський, а не Путін. Це призведе до реінтеграції Росії у світову спільноту та зніме санкції з режиму Путіна, наголошує Times.

"Хоча це нібито закінчить конфлікт із величезними втратами в людських життях, недосконала угода стане жахливою ознакою для стримування держав-ізгоїв від залякування мирних держав", - наголошує видання.

Зазначається, Трамп сподівається вийти зі свого другого терміну з репутацією посередника. Однак жодна угода щодо України не буде можлива, якщо вона розглядатиме сторони як такі, що мають рівну відповідальність за катастрофічну війну, розпочату за забаганками Кремля.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив давню позицію Кремля, що РФ не віддасть окуповані території. Це підриває зусилля президента США Дональда Трампа з укладення тривалого миру.

Дата публікації 21:32, 25.04.25 Кількість переглядів 143 План зради! США та Росія «роздерибанили» Україну?! Хочуть забрати не лише Крим!