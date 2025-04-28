Где в Украине снова будут сильные заморозки: детали от синоптиков

Заморозки. / © Credits

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Этой ночью Украину и будут заморозки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по всей территории страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что в ночь на 29 апреля в восточных областях будут заморозки в воздухе 0...-3°. Это – ІІ уровень опасности, оранжевый.

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Между тем, в остальных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Речь идет о I уровне опасности, желтый.

Заморозки в Украине 29 апреля. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Украине значительно опустится температура. Уже 30 апреля днем ожидается постепенное повышение температуры до +17…+22°С в большинстве областей.

Дата публикации 14:16, 28.04.25 Количество просмотров 7 Погода в апреле забрала у украинцев это! Готовьтесь к дефициту черешни и абрикосов! Их не будет!