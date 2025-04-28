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- Украина
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Где в Украине снова будут сильные заморозки: детали от синоптиков
Заморозки будут и на поверхности почвы и в воздухе.
Этой ночью Украину и будут заморозки. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по всей территории страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что в ночь на 29 апреля в восточных областях будут заморозки в воздухе 0...-3°. Это – ІІ уровень опасности, оранжевый.
Между тем, в остальных регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°. Речь идет о I уровне опасности, желтый.
Напомним, синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Украине значительно опустится температура. Уже 30 апреля днем ожидается постепенное повышение температуры до +17…+22°С в большинстве областей.