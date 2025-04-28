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Растущая Луна 28 апреля - 11 мая 2025 года: что стоит сделать
Растущая Луна — это период, когда энергия природы и человека нарастает.
Во время растущей Луны энергия природы и человека нарастает. Это время активизации внутренних сил, когда идеи, мечты и замыслы получают импульс для воплощения.
Все, что начинается в этот период, имеет потенциал для развития, расширения и процветания. Эмоционально люди становятся более открытыми к новым возможностям, растет вера в свои силы.
Также это время способствует накоплению ресурсов, укреплению здоровья, построению крепких отношений и долгосрочных проектов.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.
Что стоит сделать во время растущей Луны 28 апреля - 11 мая 2025 года:
Начинать новые дела: этот период поддерживает старт важных проектов, реализацию идей, первые шаги в новом направлении.
Формулировать желания и цели: четко определяйте, чего хотите достичь — Растущая Луна помогает вашим намерениям укрепляться.
Заниматься личным развитием: время идеально для обучения, самопознания, изменения привычек на лучшие.
Заботиться о теле: физические упражнения, восстановление энергии, оздоровительные практики сейчас особенно эффективны.
Сажать растения: в природе идет активный рост — посадка и пересадка будут иметь хороший результат.
Строить отношения: знакомство, укрепление дружбы или партнерства — все, что растет вместе с Луной, имеет перспективу.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.