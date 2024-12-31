Таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают

Карты Таро являются уникальным способом гадания, ведь на 78 картонных открытках символически изображены сфера любви, финансов, интеллекта и борьба за лучшую жизнь. для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на 2025 год от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2025 года "Девятка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, силе и осознании. Также эта карта рассказывает о чувстве тревоги, ощущении слабости, построении защиты на всякий случай, воспоминания о прошлых неудачах, заботе о будущем, развитии силы через самосознание, готовности ко всему, настойчивости, подозрительности к чужим. действий.

Какой бы период жизни не подходил к завершению, эта карта показывает, что сейчас вы готовы двигаться дальше. Мы все пережили трудные времена и теперь носим в душе болезненные раны.

Не стоит так сильно горевать о прошлом, вместо этого следует признать свои ошибки и извлечь выгоду от уроков, которые принесла вам жизнь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2025 года "Рыцарь мечей"

Эта карта свидетельствует о самоуверенности, искренности, неосторожности, нетерпении, бестактности и собственных знаниях. Она рассказывает об анализе ситуации и отказе от чувств. с ситуацией, но поспешность лишит вас остроты восприятия и трезвости оценки ситуации. Вам будет казаться, что у вас хватает влияния и ума, чтобы заставить других выполнять ваши указания.

Сейчас у вас вряд ли составят хорошие отношения с окружением. Ваши коллеги не поддержат ваши предложения или бросятся в новую авантюру, не послушав ваших советов.

Сейчас вам нужна большая уверенность в себе, чтобы чаще высказывать ваше мнение, смело встречать критику и не думать о том, как другие люди относятся к вашему делу. Будьте объективны сейчас.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2025 года "Паж кубков"

Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, настоящие порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.

"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Нужно более воспринимать потребности других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу.

Впереди вас ждут новые победы и вы с головой погрузитесь в дела.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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