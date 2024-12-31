Таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщуюють

Карти Таро є унікальним способом ворожіння, адже на 78 картонних листівках символічно зображені сфера кохання, фінансів, інтелекту та боротьба за краще життя. Карти Таро давно вийшли зі мороку "знання для обраних" і будь-хто може їх трактувати, лише трохи повправлявшись. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 2025 рік від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2025 року "Дев'ятка жезлів"

Ця карта свідчить про захист, силу та усвідомлення. Також ця карта розповідає про почуття тривоги, відчуття слабкості, побудову захисту про всяк випадок, спогади про минулі невдачі, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість, підозрілість до чужих дій.

Який би період життя не підходив би до завершення, ця карта показує, що зараз ви готові рухатися далі. Розвиваючи свою внутрішню силу, ви набралися мудрості і дійшли до повного самоусвідомлення, але стали занадто обережними через те, що не хочете печального досвіду повторення минулого. Ми всі пережили важкі часи і тепер носимо в душі болючі рани.

Не варто так сильно горювати про минуле, замість цього слід визнати свої помилки і отримати вигоду від уроків, які принесло вам життя. Будьте уважними, усвідомте свої рани, але не переходьте у глухий захист.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2025 року "Лицар мечів"

Ця карта свідчить про самовпевненість, щирість, імпульсивність, необережну критику, нетерплячість, нетактовність та власні знання. Вона розповідає про аналіз ситуації та відмову від почуттів. Зараз мав потрібно направити всю вашу енергію на аналіз ситуації, що склалася. Можливо, вам потрібно оперативно розібратися з ситуацією, але поспішність позбавить вас гостроти сприйняття та тверезості оцінки ситуації. Вам буде здаватися, що у вас вистачає впливу та розуму, щоб змусити інших виконувати ваші вказівки.

Зараз у вас навряд чи складуть гарні стосунки з оточенням. Ваші колеги не підтримають ваші пропозиції або кинуться у нову авантюру, не послухавши ваших порад.

Зараз вам потрібна більша впевненість у собі, щоб частіше висловлювати вашу думку, сміливо зустрічати критику і не думати про те, як інші люди ставляться до вашої справи. Будьте об'єктивними зараз. Вами буде керувати розум, а не почуття.

Прогноз Таро на фінанси

Карта 2025 року "Паж кубків"

Ця карта розповідає про сприйняття, чуттєвість та душевні пориви. У вашій справі допоможе демонстрація почуттів, справжні пориви, довіра своїй інтуїції, початок чогось нового.

"Паж кубків" символізує емоційну чуттєвість з позитивного боку. Потрібно більш сприймати потреби інших людей, а також внести творчу жилку у вашу роботу. Подумайте, що ви вносите у свою справу, а що - ваші партнери.

Попереду вас чекають нові перемоги і ви з головою поринете у справи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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